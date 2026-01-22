ロードクロンヌはCWコースへ。単走で徐々に加速するとスピード満点の走りで5F67秒2〜1F11秒6をマーク。四位師は「先週ビッシリやっているので予定通り。サラッとやって変わりなく順調です」と納得の表情。

前走の浦和記念は渋滞で輸送に時間がかかるアクシデントがありながら2着だった。近5走の重賞では2着3回、3着2回とあと少しの競馬が続く。「器用さもあるし、勝てる力は十分ある。あとは勝ち運だけ」と勝利を願った。