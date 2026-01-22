韓国の男性５人組グループ・ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲが、初の日本５大ドームツアー「ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ 〈ＡＣＴ ： ＴＯＭＯＲＲＯＷ〉 ＩＮ ＪＡＰＡＮ」を開催し、各地で熱狂を生み出している。２１日に続き２２日も東京ドーム公演に挑むメンバー５人がインタビューに応じ、折り返し地点となったドームツアーの手応えやＭＯＡ（ファンの呼称）への愛を語る。また、ツアー中に心癒やされる瞬間を明かした。

−初の日本５大ドームツアーが決まった時、どんな気持ちになったか

ＢＥＯＭＧＹＵ「僕たちが本当に５大ドームツアーをするの？という感じで、公演を毎回している今でも実感がわきません。でも、毎回の公演がとても楽しいので、次の公演も楽しみです」

−ドームツアーは折り返し地点。残りの東京、大阪公演への意気込みを

ＨＵＥＮＩＮＧＫＡＩ「今年はいつにも増してさまざまなステージを準備したと思います。ファンの方々も楽しんでくださって、感謝するだけです。５大ドームツアーができているということ自体が、実は信じられません！本当にありがとうございます。残りの公演も本当に一生懸命に締めくくります！」

−今回のステージで意識しているポイントは

ＳＯＯＢＩＮ「ドームという広い空間ですが、本当にすべてのファンの方々と一緒に過ごせるように努力したと思います。トロッコに乗って会場を一周しながら、ＭＯＡのみなさんの顔を見ながら公演を楽しもうと頑張っています！」

−１月２６日にデジタルシングル「ＳＳＳ （ｆｅａｔ． ＨＹＤＥ）」が配信開始に。どんな曲になったか。フィーチャリングで参加したＨＹＤＥとどんな会話をしたか

ＳＯＯＢＩＮ「スパイ映画でレーザートラップを抜け出すように、他人の視線を避けて密かにやり取りする愛のシグナルを描いた曲です！」

ＴＡＥＨＹＵＮ「ＨＹＤＥさんの公演を観覧させていただいた。ステージではとてもかっこよく、バックステージでは穏やかな姿を見ると、ステージに対する集中度が本当にすごいなと思いました」

−多忙な年末年始を過ごした。皆さんにとって心安まる瞬間は。

ＹＥＯＮＪＵＮ「時間を作ってでも必ず運動をすることがひとつのヒーリングです。今年はアメリカとパリの海外スケジュールでランニングもしましたが、とてもいい思い出でしたし、これからもいろんな国でランニングをしたいです！」

ＢＥＯＭＧＹＵ「日本に来た時は美味しいラーメン屋さんでラーメンを食べるのが本当に癒やしだと思います。ビールも一杯添えれば最高です」

−グループの“ＴＯＭＯＲＲＯＷ＝明日”をどんなものにしたいか

ＨＵＥＮＩＮＧＫＡＩ「具体的な目標やイメージはありませんが、いつまでも愛されるグループになりたいです」