¡Úºå¿À¡Û²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌä¡¡¥É¥é£±Î©ÀÐÀµ¹¤Î¥±¥¬¤Ë»ýÏÀ¡ÖÀÎ¤Ï¿·¿Í¤Ê¤ó¤«¤ªµÒ¤µ¤ó¡×¡ÖµåÃÄ¤¬·è¤á¤Ê¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£²£±Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û±¿±Ä²ñµÄ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£²ñµÄ¸å¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þÂÐ¤·¡¢Ê¼¸Ë¡¦Æôºê»ÔÆâ¤ÎÆó·³»ÜÀß¡ÖÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤¬¡Ö±¦µÓÆùÎ¥¤ì¡×¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¡Ê¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡Ë¤Ï³ÆµåÃÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ä¤é¤ó¤Ç¤â¤¨¤¨ÏÃ¤ä¤«¤é¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬·è¤á¤¿ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡¢·ë¶É¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤ä¥³¡¼¥Á¤é¤¬»ØÆ³¤Ç¤¤º¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤äµåÃÄ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÏµåÃÄ¤¬È½ÃÇ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¡£·ë¶É¤Ï¤½¤ÎÎÌ¤ä¤í¡×¤ÈÎý½¬ÎÌ¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀÎ¤Ï¿·¿Í¤Ê¤ó¤«¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤ó¤«¤Û¤È¤ó¤ÉÎý½¬¤»¤¨¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£Ãë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¿·¿Í»þÂå¤Ë¤Ï¾¼ÏÂ¤é¤·¤¤àÄÁÆÃ·±á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É£²£°¼þ¤·¤¿¸å¤ËÆìÄ·¤Ó£³£°£°²ó¡¢Æó½ÅÄ·¤Ó£²£°£°²ó¡¢»°½ÅÄ·¤Ó£±£°£°²óÏ¢Â³¡£¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡¢Ã¯¤¬¤ä¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡£¥ª¥Þ¥¨¡¢¼¡¤ÎÆü¿·Ê¹£±ÌÌ¤ä¤Ç¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î¿·¿ÍÎý½¬¤È¤Î°ã¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÎáÏÂ¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµåÃÄ¤¬·è¤á¤Ê¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤è¡¢Îý½¬ÎÌ¤Ë¤·¤Æ¤â¼«¼ç¥È¥ì¤ä¤«¤é¤Ê¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÎý½¬´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£