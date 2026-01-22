お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が21日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。TBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）で出演したゲストに困惑した瞬間を明かした。

今回のテーマは「40歳からの過ごし方で人生変わる!?若く見える人の秘密SP」と題して放送された。

40代で朝の帯番組「ラヴィット！」のMCに就任した川島。40代になって感じた変化について「めちゃくちゃ思うのは人の名前を覚えられない」と明かした。

人の名前が覚えられないことに若い時にも「ちょっとあった」としながら「特に最近…朝の番組やらしてもらってて…」と実感することが多いとした。

また、番組で「（アイドルの）『FRUITS ZIPPER』がバーンと来て、あいさつされて“あぁ分かりました”って言うけど、次の日に『超ときめき宣伝部』とか来る。もう…アハ体験なんですよ。何が変わったのか…」と困惑したことを明かした。

スタジオが爆笑に包まれる中、「めちゃくちゃ失礼な話してますけど…分からない。みんな可愛らしいし、みんな良い歌を歌ってるしっていうので…」と本音を語った。