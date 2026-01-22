PEACH JOHN×ゆうちゃみ♡春の新作ランジェリーで叶える大人可愛い最新コレクション

PEACH JOHNは、ゆうちゃみを起用した春の新ビジュアルと動画を公開しました。大ヒットシリーズの新作をはじめ、春らしい華やかさと大人可愛さを兼ね備えたランジェリーが勢ぞろい。ビジュアルは公式通販サイトとYouTubeで公開され、今季のムードをたっぷり感じられる内容に♡さらに、人気盛りブラの新デザイン発売を記念したモニターキャンペーンもスタートし、ますます注目が集まっています。

盛れるノンワイヤーブラの新作

ノンワイヤーブラ売上No.1※を誇るシリーズから「盛れるノンワイヤーブラエンブロイダリーレース」が登場。

サイドから下側に厚みを持たせたカップとボーン入り設計で、ノンワイヤーながら安定感とくっきり谷間を実現します。シアーな刺しゅうレースに配色ライニングを重ねた華やかなデザインも魅力。

盛れるノンワイヤーブラエンブロイダリーレースは、サイズB～FカップUB65/70/75、価格3,300円、カラーはブラック・ブルーグレー・ホワイト・ローズ・ライトピンクの全5色。

セットで楽しめる盛れるショーツエンブロイダリーレースはサイズS・M・L、価格1,500円。盛れるソングエンブロイダリーレースはサイズS/M・M/L、価格1,800円。

※PEACHJOHN内2025年1月1日～12月31日の販売実績

フォーティーセブン新作♡無地が映える洗練キャップで大人カジュアル

ナイスバディブラの新色登場

PEACHJOHNの元祖モデルとして愛される「ナイスバディブラ」は、全身バランスを美しく整える売上No.1※シリーズ。

サイズ別設計のカップとソフトタッチワイヤーにより、理想のヴィーナスバランスを叶えます。新作カラーは、チョコミントを思わせるアッシュミント。

ナイスバディブラはサイズA～GカップUB65/70/75/80（AカップU60通販限定、UB80はC・D・Eカップのみ）、価格3,300円、カラーはアッシュミントほか全11色。

ナイスバディショーツはサイズS・M・L、価格1,800円。ナイスバディソングはサイズS/M・M/L、価格1,800円。ナイスバディサニタリーはサイズS・M・L、価格2,100円で一部カラーのみ展開。

※PEACHJOHN内2025年1月1日～12月31日の販売実績

春を彩る華やかランジェリー

春らしいデザインとして注目なのが「スウィートフラワーレースブラ」。エンブレースとストレッチレースを組み合わせ、盛りすぎず自然に整える快適な着け心地が特徴です。

スウィートフラワーレースブラはサイズB～GカップUB65/70/75、価格3,000円、カラーはレッド・ピンク・ブルーの全3色。ショーツはサイズS・M・L、価格1,800円、ソングはサイズS/M・M/L、価格1,800円。

さらに、立体的なローズチュールが目を引く「ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ」も登場。フロントホック仕様で軽やかな着け心地を叶えます。

サイズBC・DEカップUB70/75、価格3,600円、カラーはピンク・レッドの全2色。ローズチュールショーツはサイズS・M・L、価格1,800円。

春のPEACH JOHNを体感して

ゆうちゃみが着こなすPEACH JOHNの春コレクションは、盛れる機能性と華やかなデザインを両立したラインアップが魅力。

新作ブラを実際に体感できるモニターキャンペーンも実施され、外れてもクーポンがもらえる嬉しい内容です。

春の始まりに、自分らしい一枚を見つけて気分をアップデートしてみてはいかがでしょうか♡