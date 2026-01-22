日本ハムからトレードで阪神に移籍した伏見寅威捕手（３５）が２１日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行った。昨年の最優秀バッテリー賞捕手は移籍１年目にして、チームの野手では最年長。「全員と必ずしゃべる」とベテランらしい心得を胸に、新天地で汗を流した。

１４日にＳＧＬを初訪問して早や１週間。サブグラウンドには豊田、高寺らとノックを受ける伏見の姿があった。「一番年上で入ってきちゃってるんで、みんな気を使ってくれているのかな」と苦笑い。それでも「選手もいろいろ話しかけてくれますし、少しずつって感じですかね」と、着実にチームの雰囲気に溶け込んでいる最中だ。

最年長だからこそ、会話の糸口は自分から仕掛ける。「全員と必ずしゃべるっていうのは意識してやっています。僕がどんな人かも分かんないと思うんで、まずは自分を出していかないと」。この日も「みんながノックをやるって言うから『じゃあ俺もいい？』って」と参加したという。

「結局はチームスポーツ。コミュニケーションは絶対大事」と伏見。４年ぶりに関西に拠点を移すことになったが「家も片付いてきましたね。後は野球をやるだけって感じです」と準備は整った。綿密なコミュニケーションで連覇を目指すチームを支える。