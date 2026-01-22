阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が２１日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで新人合同自主トレに参加。２０日のプロ野球１２球団監督会議で、是非が議論された「延長タイブレーク制」について、実際に１軍で導入される場合には、チームの“切り札”となることに意欲を示した。

昨季、２軍で初めて試験導入された同制度だが、岡城も筑波大時代に経験済み。「自分が持っているものを良い意味で（チーム内に）広めていけたら」と経験を還元することに意欲。タイブレークでの勝敗の分かれ目については「結局、最後は“気持ち勝負”になる」と分析した。

それを痛感した試合がある。昨年１０月２５日、首都大学野球秋季リーグ戦１部・武蔵大戦。延長十一回タイブレークの末、サヨナラ勝ちを収め、１９年ぶり５度目の優勝を果たした一戦だ。１点を追う延長十回に同点適時打を放った岡城は「もう『何とかしなきゃ』みたいな感じでした」と当時を回想し、がむしゃらな気持ちが生んだ一打だったことを明かした。

あれから３カ月。猛虎の一員となった岡城はこの日、ショートダッシュなどで調整。寒風吹きすさぶ中だったが「寒さは全然問題ない」と力強い。頭は冷静に心は熱く、キャンプに備える。