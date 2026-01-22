女優の小泉今日子（59）、歌手の斉藤和義（59）ら丙午（ひのえうま）の1966年に誕生したミュージシャンが集結し、3月にライブイベント「ROOTS66 ―NEW BEGINNING 60―」を開催する。21日、小泉らが東京・竹橋のパレスサイド・ビルディングで記者会見し、発表した。

同イベントは2006年に初開催。16年に2度目、60年ぶりに巡ってきた丙午の今年が3度目の開催。3月20日に東京ガーデンシアター、同22日に大阪城ホールで行う。この日は出演予定者の中から19人が66年竣工（しゅんこう）の“同い年”のビルに集まった。初参加の小泉は「同い年の人で選曲するのが楽しみ。幼い頃の記憶とか、だいたい一緒じゃないですか。はやった曲とか出てくるのかなと思うとワクワクする」とうれしそうに語った。

丙午生まれの女性は、気性が荒く、夫の寿命を縮めるという迷信から66年は出生数が激減した。小泉と早見優（59）は自身の性格について聞かれると「気が強いです！」と答えがそろい、あうんの呼吸を披露。同じ「花の82年組」として活躍した早見について小泉は「歌ってる姿がずっと格好いいままで、あっぱれ」と尊敬の思いを口にした。

“同い年”は特別な存在だ。ウルフルズのトータス松本（59）は「ニュースで誰が骨折ったとか、誰がライブ休んでいるとか気になる」。3回連続の出演となる斉藤は初開催の06年を「打ち上げも楽しくて。それまでギスギスしていたのが、急に打ち解けて仲良くなった」と回想。「タメというのは特別な思いがある。みんな40歳まで頑張ってきたという一体感があった」

ライブでは、ほかにTHE YELLOW MONKEYの吉井和哉（59）や斉藤由貴（59）らが出演予定。小泉は「10年後、一緒に歌おう」と呼び掛けるなど、早くも10年後の70歳に向けて気勢を上げていた。 （井利 萌弥）

≪こちらも“66年組”ウルトラマンも登場≫音楽界以外の“66年組”も盛り上げる。放送60周年を迎えるウルトラマンとのコラボグッズやステージなどが展開されることも発表された。会見には乱入したバルタン星人を止めにきたウルトラマンが登場。目の前で繰り広げられる戦闘に大槻ケンヂ（59）は「世代的には『帰ってきたウルトラマン』だけど、やっぱり興奮しますね！」と少年のように目を輝かせた。また、今田耕司（59）や川上麻衣子（59）ら66年生まれによる特別ショートムービーも製作され、公演当日に上映される。