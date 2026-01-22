れいわ新選組代表の山本太郎氏（５１＝東京選挙区）が２１日、参院議員を辞職した。同日、都内で記者会見を開き、「多発性骨髄腫の一歩前の段階だ。進行すれば命を奪われる可能性もある。いったん辞職し、健康を取り戻すことを目指す」と述べた。党代表は続投するとし、「問題が起こり、ジャッジに困る時に私が関わるやり方はできる」と語った。

山本氏は記者会見に先立ちＹｏｕＴｕｂｅで「私、山本太郎は本日、参院議員を辞職します」と表明し「衆院選挙のためではありません。健康上の問題」と説明した。

昨秋に人間ドックを受けたところ、３項目で再検査になり、「２項目は問題なかったが３つ目、血液が引っかかった。詳しく調べるために骨髄液を取った結果、多発性骨髄腫の一つ手前にいると分かった」という。原因については「過度なストレス」も大きな要因ではないかと自己分析した。

多発性骨髄腫は、白血球の中のリンパ球から分化した形質細胞ががん化し、骨の中心部にある骨髄で異常に増える病気。異常な形質細胞は「骨髄腫細胞」と呼ばれ、全身にさまざまな症状や臓器障害を引き起こす。

山本氏は「ここから先に進行しない、させないを最大テーマに、今生きなければ命を失いかねないので、議員を辞職して自分の命を守る行動に入ります」とし、「いつ最前線に帰ってこられるかはわかりません。これから無期限の活動休止」と話した。

山本氏は俳優として知られ、ＮＨＫ大河ドラマ「新選組！」や映画「バトル・ロワイヤル」で大役を演じた。２０１３年の参院選で初当選。１９年にれいわ新選組を設立し、代表に就いた。２１年から衆院議員を務めたが、１期目途中で辞職し、２２年参院選で再び当選した。昨年１２月の代表選で３期目の続投が決まったばかりで「腐った国会に対して、徹底的にあらがうという政党としてはまだまだ力が弱い。（衆参の国会議員）１５人の持てる力を全てそちらに振り向けるってことが重要」などと意気込んでいた。

会見では「１００％以上の力で活動してきた」と説明した山本氏。衆院選の表舞台には立たないという。政界に新風を吹きこんだれいわ新選組だが、衆院選で真価が問われることになりそうだ。