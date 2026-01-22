レッドソックスが、２１日（日本時間２２日）、本拠地フェンウェイパークで５年総額１億３０００万ドル（約２０２億円）でフィリーズから獲得したランヘル・スアレス投手の入団会見を行った。背番号「５５」のユニホームに袖を通した左腕は、「ベーブ・ルースやペドロ・マルティネスもプレーした歴史あるチームの一員となれて嬉しい。このチームはスペシャルだと思うし、共に戦うことを楽しみにしている」と抱負を語った。また、「まだ、アップデートできる段階ではないが」と前置きしながらも３月に開催されるＷＢＣについて「ベネズエラ代表としてプレーしたい」と、意欲を明かした。

今オフ、トレード市場からグレイ投手、オビエド投手、コントレラス内野手を獲得。スアレスはフリーエージェント市場からの今オフ初補強となった。２０３１年は相互オプションが付いた。ベネズエラ出身の３０歳。幼少期からテレビでレッドソックスとヤンキースの試合が放送さており、ペドロ・マルティネス投手のファンになったという。

昨年フィリーズで１２勝８敗。防御率３・２０。昨年１１月の早い段階から、左腕をターゲットにしてきたと明かしたレッドソックスのブレスローＧＭは「まず、四球とハードコンタクトを許さない彼の才能と、彼のユーモア溢れる人間性に期待している。ポストシーズンの実績も素晴らしく、ワールドシリーズを戦う布陣を固める上で、必要なピースを得ることができた」と新加入左腕を歓迎した。