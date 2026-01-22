阪神の岡田彰布顧問（６８）が２１日、大阪市内のホテルで開かれた甲子園歴史館運営会議の第１７回理事会・定例報告会に初参加し、最近の球界で増えているポスティングシステムでの米大リーグ移籍についてなど、さまざまな提言を行った。

岡田顧問はポスティングについて「なんか、ルールを作れってこないだ言うたけどな。５年は帰ってこられへんとかな」と言及。「ポスティングだけで何でもいけると思っとったら大変なことなる。日本の野球なんか終わってしまうよ」と後進のためにも危惧した。

さらに、新人合同自主トレでドラフト１位の立石が右脚の肉離れを発症した。自身が監督時代には１２月の体力テストを禁止。「合同自主トレなんて球団がやることやから。そんなん１２球団で話することちゃうやんか」と各球団が実施の可否について、判断すればいいと話した。

甲子園歴史館については見学したことはないというが、野球振興のために提案。「中学生とか少年野球の子とかも呼んだったらええんちゃうか」と会で発言したという。「子どものためにできることを協力してやったらいい」と思いを込めた。