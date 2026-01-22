阪神の岡田彰布顧問（６８）が２１日、大阪市内のホテルで開かれた甲子園歴史館運営会議の第１７回理事会・定例報告会に初参加し、球界や球団にさまざまな提言を行った。以下、主な一問一答。

−歴史館運営会議に参加するのは初。

「初めて、初めて」

−ファンに阪神の歴史を知ってほしい。

「思うてる以上に、お客さんが来てるなと思ったよ。入場者数とかな。でも、どうやろ。なかなか、すぐ近いけど、行く機会っていうか、俺もそんなになかったからな、ホンマ。そこまでゆっくり見に行くことないやんか、絶対な」

−チームの連覇が懸かったシーズン。期待は。

「まだ１月やんか。どうこう今言うのは早いで。そら楽しみというのでは、キャンプから楽しみやけどな」

−佐藤輝はＷＢＣに行くことで変わる面もある。

「いや、それは分からん。俺も行ったことないし。どういう感覚で、どういうモチベーションで行ってんのかも分からへんしな。それはだって、ずっとこっちにおったら自分の調整で『ちょっと打ち込みしたいな』から『今日は試合なしで、ちょっと打ち込みしようか』という、そういうのもできへんと思うからな。向こうなったらな。その辺は自分で流れに合わさんとしゃあないやん」

−球界全体で世界大会に出ると、メジャーを目指したくなる風潮。

「ＦＡでな、そこまでいけば選手の権利になるけど。ポスティングでな、球団の方針なわけなのに、それは俺はもう全然関係ないと思うよ。だから、なんかルール作れってこないだ言うたけど。５年は絶対帰ってこられへんとかな。大変なことになるよ。野球なんか終わってしまうよ、日本の野球なんか。自分が行ったら終わりじゃないからな。それは後々に引き継がれていくんやから、日本の野球界として」

−佐藤輝は未更改。早くスッキリして欲しい。

「当たり前やんか、そんなん。今まで未更改いうのがおかしい。なんで更改してないんかな」

−岡田顧問は春季キャンプを視察する予定。

「行くよ、そら。うん」