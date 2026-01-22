オリックス・曽谷龍平投手（２５）が２１日、大阪市内の球団施設で自主トレを公開した。今オフはチームの先輩・九里から教えを受ける左腕。今年の目標に先発で６回以上、３自責点以内のＱＳ（クオリティースタート）１００％を掲げた。

目指すものを明確にした。「勝ち負けは（自分で）操作できない部分があると思うので、それ（ＱＳ）を続けていったら」。過去には楽天時代の田中将大（現・巨人）が２０１３年に先発２７試合で無傷の２４連勝でＱＳ率１００％。プロ４年目の曽谷が照準を定めた。

自身の過去３年は、完投など長いイニングを投げることを意識。それが、かえってプレッシャーとなっていた。今オフに九里から「『６回３失点でいい』と口酸っぱく言ってくださって」と気持ちの面で楽になった。

自身初となる規定投球回クリアもノルマ。この日はアメリカンフットボールのボールでキャッチボールするなどして調整。「若い選手がたくさんいると思う。僕らがアピールして新たな景色をファンの皆さんに」。チームとして目指すは３年ぶりＶ。期待のサウスポーが充実の１年を過ごす。