アース製薬の「OFFROM スローリータブレット」

寒さの厳しい季節には1日の終わりに湯船にじっくり漬かり、温浴効果によって疲労回復を図りたい。入浴剤は体を芯から温める重炭酸の濃度を高めた商品、生薬などの植物由来成分にこだわった商品が登場。発汗による爽快さが見込めるバスソルトも人気だ。【共同通信＝出井隆裕記者】

アース製薬は2025年9月に「OFFROM（オフロム） スローリータブレット」を発売した。泡が消えても効果が長続きする重炭酸の濃度を高くし、温泉成分も同社史上で最大量を配合。コラーゲンなどの保湿成分が入る。チュベローズの香りとムスクサボンの香りの2種類があり、いずれも4錠入りの想定価格は1298円。

養命酒製造は5月に「やわらぎ浴養生」の販売を始めた。生薬から抽出した有効成分に加え、保湿成分として2種の植物オイルと14種の植物エキスが入る。フローラルオレンジの香り。「植物の力による温浴効果の向上を追求した」（同社担当者）。公式オンラインショップで取り扱う。500ミリリットル（25回分相当）入りで価格は4950円。

クラシエは「旅の宿」ブランドから9月に「薬用バスソルト 発汗温浴」を新発売した。天然由来の海塩を使用し、温泉ミネラルによる血行促進が期待できる。保湿成分の和漢エキスも配合。湯の色は兵庫県の有馬温泉にある金泉をイメージした。「発汗によるリフレッシュ感が楽しめる」と同社広報。5包入りの実勢価格は770円。（いずれも価格は変動する場合があります）

養命酒製造の「やわらぎ浴養生」

クラシエの「旅の宿 薬用バスソルト 発汗温浴」