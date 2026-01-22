

私たちの生活を支える北陸新幹線。その陰には、半世紀にわたる悲願と、文字通り命を懸けた技術者たちの格闘がありました。2026年1月24日（土）、NHK総合にて『新プロジェクトX』の78分拡大特番「半世紀の悲願 北陸新幹線〜飯山トンネルを穿（うが）て〜」が放送されます。舞台は、建設において最大の壁となった全長22キロの飯山トンネル。65万人を動員した大工事の最中に起きた前代未聞の崩落事故、そして牙をむく軟弱地盤。不可能に挑み続けた男たちの情熱と、知られざるドラマが紹介されます。

放送の見どころは、最大の難関「飯山トンネル」との死闘

今回の放送では、北陸新幹線建設において最大の壁となった、全長22キロに及ぶ「飯山トンネル」の工事にスポットが当たります。

・大自然の驚異：北アルプスの険しい山々や豪雪地帯という過酷な環境に加え、掘り進める先には軟弱地盤や噴き出す地下水が立ちはだかりました。

・前代未聞の崩落事故：65万人もの人員を動員した大工事の最中、現場を絶体絶命のピンチに追い込む山の崩落事故が発生します。

・トンネルマンたちの挑戦：地盤の牙に抗い、“魔の山”と格闘し続けた名うての技術者たち。彼らがいかにして困難を乗り越え、道を切り拓いたのか、その人間ドラマは必見です。

新プロジェクトＸ 半世紀の悲願 北陸新幹線〜飯山トンネルを穿（うが）て〜 （画像：NHK）

「新プロジェクトＸ 半世紀の悲願 北陸新幹線〜飯山トンネルを穿（うが）て〜」番組概要

番組情報：2026年1月24日（土）

番組名：新プロジェクトＸ 半世紀の悲願 北陸新幹線〜飯山トンネルを穿（うが）て〜

放送時間：午後7:30 〜 午後8:50（NHK総合・78分拡大版）

語り：田口トモロヲ

ジャンル：ドキュメンタリー/教養

※NHKプラスでの見逃し配信

放送中から放送終了後1週間まで、スマートフォンやPCからNHKプラスで視聴可能です。

配信期間：2026/01/24 午後8:47 〜 2026/01/31 午後8:47

飯山トンネル （画像：NHK）

今回の拡大特番で描かれるのは、地図を書き換え、北陸と首都圏の距離を劇的に縮めた巨大インフラの誕生記録です。私たちが何気なく通過している「飯山トンネル」の22キロメートルには、豪雪や地下水の噴出、そして絶体絶命の崩落事故といった、想像を絶する困難が刻まれています。

放送は1月24日（土）の夜7時30分から。もしリアルタイムでの視聴が難しい場合でも、放送後1週間はNHKプラスでの見逃し配信が用意されています。半世紀の悲願のために立ち上がったトンネルマンたちの熱い人間ドラマ。その情熱が現代の私たちに何を問いかけるのか、ぜひその目でお確かめください。

（画像：NHK）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）