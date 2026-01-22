UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 ガラタサライとアトレチコ・マドリードの試合が、1月22日02:45にネフ・スタデュムにて行われた。

ガラタサライはビクター・オシムヘン（FW）、バルシュ・ユルマズ（FW）、ユヌス・アクギュン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、ティアゴ・アルマダ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのマッテオ・ルッジェーリ（DF）のアシストからジュリアーノ・シメオネ（FW）がヘディングシュートを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

しかし、20分ガラタサライが同点に追いつく。アトレチコ・マドリードの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ガラタサライは29分にビクター・オシムヘン（FW）、61分にローランド・サライ（FW）、83分にマリオ・レミナ（MF）に、またアトレチコ・マドリードは29分にマルク・プビル（DF）、41分にティアゴ・アルマダ（MF）、49分にパブロ・バリオス（MF）、67分にジュリアーノ・シメオネ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-22 04:50:19 更新