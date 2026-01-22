エールディヴィジ 25/26の第16節 ＡＺとエクセルシオールの試合が、1月22日02:45にAFASスタディオンにて行われた。

ＡＺはイサク・イェンセン（MF）、トロイ・パロット（FW）、ウェスリー・パタティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはエミル・ハンソン（FW）、ジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

47分、ＡＺが選手交代を行う。ウェスリー・パタティ（FW）からイブラヒム・サディク（FW）に交代した。

63分、ＡＺが選手交代を行う。イサク・イェンセン（MF）からロザンヘロ・ダール（DF）に交代した。

64分、エクセルシオールが選手交代を行う。エミル・ハンソン（FW）からギャン・デレフト（FW）に交代した。

その直後の65分に試合が動く。ＡＺのトロイ・パロット（FW）がゴールを決めてＡＺが先制。

76分、ＡＺが選手交代を行う。カスパー・ブオゴール（MF）からマテオ・チャベス（MF）に交代した。

78分、エクセルシオールは同時に3人を交代。イリアス・ブロンクホルスト（DF）、ジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）に代わりノーラン・マルテンス（DF）、ミケ・ファンダイネン（FW）、ミルイアノ・ヨナタンス（FW）がピッチに入る。

81分エクセルシオールが同点に追いつく。ミケ・ファンダイネン（FW）のアシストからミルイアノ・ヨナタンス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）は84分から交代で出場した。

2026-01-22 04:50:35 更新