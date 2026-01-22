UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 カラバグとアイントラハト・フランクフルトの試合が、1月22日02:45にトフィク・バフラモフにて行われた。

カラバグはカミロ・ドゥラン（FW）、アブデラー・ズビル（FW）、ホニ・モンティエル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アンスガー・クナウフ（FW）、ジャン・ウズン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。カラバグのカミロ・ドゥラン（FW）がゴールを決めてカラバグが先制。

しかし、10分アイントラハト・フランクフルトが同点に追いつく。ジャン・ウズン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

70分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ジャン・ウズン（MF）からマリオ・ゲッツェ（MF）に交代した。

71分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。堂安 律（MF）からファールス・チャイビ（MF）に交代した。

78分アイントラハト・フランクフルトが逆転。ファールス・チャイビ（MF）がPKを決めて1-2と逆転する。

79分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。アンスガー・クナウフ（FW）からジャン・バホーヤ（FW）に交代した。

その直後の80分カラバグのエルビン・ヤファルグリイェフ（DF）のアシストからカミロ・ドゥラン（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

84分、カラバグは同時に2人を交代。レアンドロ・アンドラーデ（MF）、ホニ・モンティエル（MF）に代わりオレクセイ・カシュチュク（MF）、エマニュエル・アダイ（FW）がピッチに入る。

84分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ナムディ・コリンズ（DF）からStaff Alexander（FW）に交代した。

85分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ヒューゴ・ラーション（MF）からオスカー・ヒュイルント（MF）に交代した。

90+1分、カラバグが選手交代を行う。カミロ・ドゥラン（FW）からムサ・クルバンリ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+4分カラバグが逆転。マテウス・シウバ（DF）のアシストからバフルル・ムスタファザダ（DF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

そのまま試合終了。カラバグが3-2で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し71分までプレーした。

2026-01-22 05:00:19 更新