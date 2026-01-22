はち切れそうな美スタイル…韓国チアリーダー、直視できない大胆私服SHOT

韓国と台湾をまたにかけて活躍する美人チアリーダー、キム・ヒョニョンが美スタイルを見せつけた。

【写真】韓国美女チア、目を疑う“非現実的”ボディ

キム・ヒョニョンは最近、インスタグラムで「台湾でゴールデンディスク40周年を見られるなんて」とつづり、数枚の写真を公開した。写真は、台湾・台北ドームで開催された音楽授賞式「第40回ゴールデンディスクアワード」を訪れた際のものだ。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

グレーの長袖トップスに白のラインが入った黒のスウェットを合わせたラフな私服コーデで、カメラに向かって満面の笑みを浮かべるキム・ヒョニョン。シンプルな装いながら、体にフィットしたトップスからは圧巻のプロポーションが際立ち、人々の視線を奪っている。

この投稿を見たファンからは、「可愛さが限界突破している」「まるでバービー人形みたい」といった反響が相次いだ。ラフなスウェット姿ながらも投稿には1万件を超える「いいね！」が寄せられており、彼女の人気の高さを感じさせる。

2000年9月5日生まれの25歳のキム・ヒョニョンは、2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞を受賞し、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」では最優秀モデル賞を獲得。2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に入賞するなど、さまざまな舞台でその美貌と存在感を証明してきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、さらに台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団にも所属し、華やかな魅力で人々を虜にしている。