中国が東シナ海で進めている一方的なガス田の開発が、日中間の合意に反しているのは明白だ。

政府は中国に対し、国際約束を守るよう粘り強く説く必要がある。

今年に入り、東シナ海の日中中間線付近の西側で、中国がガス田開発の施設とみられる新たな構造物を建設していることが確認された。周辺ではこの構造物とは別に、掘削船が海底まで固定用の脚を伸ばしていることも判明した。

ガス田を巡っては、中国が約２０年前、日本に断りなく「白樺」、「樫」など四つの構造物を建設した。ガス田が地下で日本側とつながり、日本の資源が吸い取られている可能性が指摘された。

このため日中両政府が協議して２００８年、中間線にまたがる一部の海域で共同開発を行うことや、共同開発の拡大に向けて交渉を続けることで合意していた。

だがその後、中国は協議に応じず、共同開発は実現していない。その中で一方的に開発を進める中国の身勝手な行動は許されない。政府が抗議したのは当然だ。

そもそも日中間では、海底資源を開発する権利などが認められている排他的経済水域と大陸棚の境界が未画定だ。

日本は、両国の沿岸から等距離の中間線を境界とすべきだとしている。これに対し中国は、中間線より日本側に近い沖縄トラフまでを自国の大陸棚だと主張し、折り合っていない。

構造物はいずれも日中中間線より中国側にあるが、だからといって、係争海域で一方的な開発をしてよいわけがない。

日本が有効な対抗策を打ち出すことはないだろうと見透かしたかのように、中国はこの２０年間、ガス田の開発を続けてきた。今回見つかった構造物が完成すれば、２２基目となる。

中国はまた、勝手に領有権を主張して尖閣諸島周辺でも領海侵入を繰り返している。

既成事実を積み重ね、自国に都合の良いように現状変更を図ろうとするのは中国の常（じょう）套（とう）手段だ。

政府は、中国のこうした手法を軽視してはならない。独善的な振る舞いに対してはその都度抗議すべきだ。日本側も独自開発を視野に入れて、対抗策を検討してはどうか。東シナ海の警戒監視の体制を強化することも欠かせない。

領土の保全や海洋権益に対する国民の関心が低下したら、中国がそれにつけ込んで行動をエスカレートさせる恐れもある。政府は啓発活動を強めねばならない。