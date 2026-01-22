犯行の背景に、どれだけ過酷な家庭環境があったとしても、暴力で恨みを晴らす行為は断じて許されない。

被告に厳正な処罰を下した司法判断は妥当である。

安倍晋三元首相が銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた山上徹也被告に対し、奈良地裁の裁判員裁判は、求刑通り無期懲役とする判決を言い渡した。

判決によると、被告は２０２２年７月、奈良市で参院選の応援演説中だった安倍氏を手製の銃で撃って殺害した。被告は昨年１０月の初公判で「全て事実です」と述べて罪を認め、裁判の焦点は刑の重さをどう判断するかだった。

判決は、無期懲役刑の理由について「卑劣で極めて悪質な犯行で、安倍氏以外にも弾が当たる可能性があった」と指摘した。命を奪った重大性に加え、選挙演説を見守る聴衆の中で起きた犯行の危険性を重く見たのだろう。

昨年１２月までに１５回行われた裁判では、被告の供述などから犯行の経緯が明らかになった。

被告が小学生の時、母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に入信した。総額１億円に上る献金を重ね、平穏な暮らしが失われた。教団を恨んでいた兄が自殺した後も母親は信仰を続け、被告は教団に憎悪を募らせていった。

被告は、安倍氏を教団に近い存在と考え、法廷では、事件の目的は「家族の被害に対する報復だった」と述べた。逮捕後に面会した精神科医には「教団を撃つか、政治家を撃つか。手の届く所に安倍氏がいた」とも話したという。

被告の境遇に同情すべき点があるとしても、安倍氏は被告の生い立ちとは無関係だ。犯行はあまりに短絡的だと言うほかない。

被告は法廷で、安倍氏の妻の昭恵さんらに「非常に申し訳ない」と謝罪した。真摯（しんし）に罪と向き合い、償っていく責任がある。

事件は、被告のような「宗教２世」の問題に一石を投じた。信者の親が教団に多額の献金を行い、生活が困窮する人は他にもいる。政府は、子供たちが孤立しないよう救済策を講じてほしい。

元首相が聴衆の面前で銃撃されるという衝撃的な事件は、日本の「安全神話」を揺るがした。

模倣犯も生まれ、２３年には和歌山市の演説会場で、当時の岸田首相に向け爆発物が投げ込まれた。社会に与えた不安は大きい。

衆院選が迫っている。民主主義を支える自由な言論が暴力で封じられることがないよう、警察は警備に万全を期す必要がある。