共産党は２１日、消費税を直ちに５％に減税し、将来的に廃止を目指すなどとした衆院選公約を発表した。

「国民のためにブレずにはたらく」をキャッチフレーズに掲げ、集団的自衛権の行使を容認した閣議決定と安全保障法制を廃止すると打ち出した。

原子力発電所の再稼働や新増設に反対し、原発ゼロを目指す。共産の田村委員長は記者会見で、「右へ右へという流れに一切私たちは流されない」と語った。

共産党の衆院選公約は次の通り。

■暮らし・減税

最低賃金を時給１５００円に速やかに引き上げ、１７００円に▽大企業の内部留保に時限的に課税し、５年間で１０兆円以上の財源をつくり、中小企業の賃上げ支援の財源に▽消費税廃止を目指し、緊急的に５％に減税▽家賃減税制度の創設

■外交・安全保障

軍事費の大幅増に反対▽集団的自衛権行使容認の閣議決定と安保法制を廃止▽核兵器禁止条約に参加▽スパイ防止法に反対

■ジェンダー平等

選択的夫婦別姓の実現▽同性婚を認める民法改正

■政治改革

裏金事件の真相解明と責任の明確化▽企業・団体献金の全面禁止▽政党助成制度を廃止▽議員定数削減を許さず、民意を正確に反映する選挙制度を実現

■エネルギー

原発の再稼働や新増設に反対し、原発ゼロを目指す