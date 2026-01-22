自民党は２１日、「２７日公示―２月８日投開票」で行われる衆院選の公約を発表した。

高市首相（党総裁）が掲げる「責任ある積極財政」による投資促進や食料品の消費税減税の検討加速、外交・防衛力の強化を明記した。外国人政策など保守的な政策も並べ、「高市カラー」を前面に出した。

公約は「日本列島を、強く豊かに」と題し、「強い経済で、笑顔あふれる暮らしを」「わが国を守る責任。国際秩序を担う日本外交」など５本柱で構成した。

積極財政では、大胆かつ戦略的な投資を進め、雇用と所得増を実現するとうたった。具体的には、経済安全保障や国土強靱（きょうじん）化などのリスクに対する「危機管理投資」、ＡＩ（人工知能）や半導体など１７の戦略分野への「成長投資」を推進し、投資のための「新たな予算枠」を設けるとした。

消費税は、２年間限定で食料品を対象外とするため、超党派の「国民会議」で検討を加速すると記した。

外交・安全保障では、国家安全保障戦略など安保３文書の年内改定を約束した。力による現状変更の試みや経済的威圧への対応の「抜本強化」も打ち出した。

外国人政策では、住宅・土地取得や所有者把握の法律・ルールの見直しを掲げた。安定的な皇位継承では、保守派に支持の多い旧皇族の男系男子の養子縁組案を「第一優先」として皇室典範改正を目指すとした。

自民党は２１日、衆院選の１次公認候補として計２８４人を決定した。派閥の政治資金規正法違反事件を巡り、前回の衆院選で非公認とした現職や前議員ら７人を公認した。