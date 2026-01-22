タレントの平愛梨（41）が21日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。夫でサッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）から心配されたことを振り返った。

今回のテーマは「40歳からの過ごし方で人生変わる!?若く見える人の秘密SP」と題して放送され、評論家から「40歳を過ぎたら首が短くなる」と伝えられてスタジオは衝撃に包まれた。

その原因について「40代になると特に女性は、女性ホルモンが激減する時期で。特にエストロゲンっていうのは脂肪代謝をサポートするホルモンとして知られる。ダイナミックに更年期から閉経に向けて、女性ホルモンの変化が大きいこの時期というのは脂肪がつく場所も変化してくるので体型も大きく変わってくる」と、顎下や首回りの脂肪がつきやすくなっていると説明された。

これにMCの明石家さんまが「愛梨ちゃんは大丈夫」とポツリ。だが、41歳になった平は「違うんですよ」と否定し「私ね、こうやって会話してるだけで（夫・長友から）“愛梨、どうしたの?大丈夫?”とか言われるんですよ。で、私が“えっ?”って。洗顔後だったから泡でもついてるのかなと思って“あ、何?”って言ったら“ここ（顎の肉）ついてきたけど大丈夫?”とか言われる。敏感に気付くみたいで」と夫から指摘されたことを振り返った。