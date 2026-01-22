ＤｅＮＡの山崎康晃投手（３３）が２１日、神奈川・等々力球場で自主トレを公開した。名球会入りの条件となる通算２５０セーブまであと１８に迫る右腕。原点の直球に磨きをかけ、守護神奪還を狙うことを明かした。

昨季は自己最少の１７試合登板、０勝３敗１セーブに終わり、直近２年間では計５セーブにとどまっている。山崎は「九回への思い入れはもちろん強いですし、そこでずっと輝いてきた」と話し、「新人の時に投げられていたあのストレートを、何とかこのシーズンでも復活できるように」と“原点回帰”をテーマに置く。直球の威力を取り戻すため、今オフは積極的にブルペン入り。抑えとして鮮烈な活躍を見せたプロ１年目の映像やデータを見つめ直し、再生へ全力を尽くしている。

この日は寒風吹きすさぶ中、「チーム康晃」として、石田裕、宮城ら後輩投手陣など計１０人を統率。スタンドに集まったファン約４００人を前に、低酸素トレーニングなどを行い徹底的に追い込んだ。「僕自身、目の色を変えて、どんどん鍛え直してやっていきたい」。決意のシーズンへ、思いをみなぎらせた。