¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£Ó¡¦¥¥Ã¥É¡¡ÍðÆþ½±·â¤Î¾åÃ«º»Ìï¤òÃÇºá¡ÖÇÔ°ø¤Ï¡ØÆ¯¤¤¹¤®¡Ù¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î£²·î£·Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¤ËÄ©Àï¤¹¤ëàÍß¿¼¤Çò¸×á¤³¤È¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬Âç·ãÅÜ¤À¡££²£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñËÁÆ¬¡¢¥¥Ã¥É¤¬¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ò£Ð£Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¾åÃ«¤ËµÞ½±¤µ¤ì¤ÆÍðÆ®¤Ë¡£Âç²ñ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Çò¸×¤¬¡¢¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾åÃ«¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡¾åÃ«¤Ï£´Æü¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¼«¿È¤¬»ý¤Ä£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¤È¼ëÎ¤¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÇÔÀï¸å¡¢àÍµëµÙ²Ëá¤ò¼èÆÀÃæ¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥¥Ã¥É¤Ï¾åÃ«¤È¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±Æ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾åÃ«¤«¤é¡ÖÍµëµÙ²Ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤Îà¥º¥ëµÙ¤ßá¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÄ©È¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢ÆÍÇ¡½±·â¤ò¼õ¤±¤ÆÅÜ¤ê¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡Çò¸×¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â»ä¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£º£Æü¤â¹Ó¤é¤¹¤À¤±¹Ó¤é¤·¤Æ¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¾åÃ«¤Ø¤ÎËÜ²»¤òµ»ö¤ÇÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¾åÃ«¤Ø¤Î»×¤¤¤âÁ´Éô¥Ð¥«¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡££²£´Æü¡Ê¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë¹âÅÄÇÏ¾ì¡Ë¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡¡ÀµÄ¾»ä¤ÏÂÔ¤Á¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£»Ä¤ê¤ä¤ì¤ëÊ¬¤À¤±¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ä¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¸ì¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¿Ä¶Ëþ°÷¤Î¥É¡¼¥à¤ÇÃÄÂÎºÇ¹âÊö¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Äº£ÏÃÂê¤Î¾åÃ«¤¬Éé¤±¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÇÔ°ø¤ò¡ØÆ¯¤¤¹¤®¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î¸ý¤«¤éÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹¤á¤¿¤¤¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ÏÆ±¤¸¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÜÅö¤Î·ç¾ìÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤ÏÂÔ¤ÄÂÎÀª¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥º¥ëµÙ¤ß¤À¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£ËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é¥Ù¥ë¥ÈÊÖ¾å¤·¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ÎºÂ¤«¤é²¼¤ê¤í¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£º»ÌïÍÍ¤Î¤·¤â¤Ù¤ÏÍ¥¤·¤¤¤«¤é¾åÃ«¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç»¶¡¹¾åÃ«¤Ë¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¡¡¾åÃ«¤ÎÁ´¤Æ¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤ÈÀå¤Ê¤á¤º¤ê¤¹¤ëÇò¸×¤Ï¡Ö£É£×£Ç£Ð¤¬¼è¤ì¤º£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç¤â¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢»Ä¤¹¤ÏÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡£¤½¤ì¤âÍî¤È¤·¤Æ°ìÀ¸¡¢ÍµëµÙ²Ë¤·¤Æ¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î´é¤Ï¥Þ¥¹¥¯¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Î»ä¤¬¤«¤Ã¤µ¤é¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£