¡¡¸×¤Î¼çË¤¤Î·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤ò½ä¤êà²¬ÅÄÀáá¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Çºòµ¨£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨·ÀÌó¤¬Ì¤¹¹²þ¤Î¤Þ¤Þ¡£¾ÍèÅª¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£±Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û±¿±Ä²ñµÄ¡×¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°À°æ°ìÉ×µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤À¿¿´À¿°ÕÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿µ½Å¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï¡¢·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤Î¸½¾õ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÌ¤¹¹²þ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¹¹²þ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤µ¤é¤Ëº´Æ£¤¬¾ÍèÅª¤ÊÍøÍÑ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¦»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡Ö£Æ£Á¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Ð¤Ê¡¢Áª¼ê¤Î¸¢Íø¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ê¡¢µåÃÄ¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï²¶¤Ï¤â¤¦Á´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¤ª¡¼¤ó¡×
¡¡£Æ£Á¤È¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÌÀ³Î¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¾å¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òºî¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡££µÇ¯¤ÏÀäÂÐµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ø¤ó¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇû¤ê¤ò¹Í¤¨¤ó¤È¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢À©ÅÙÀ°È÷¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡£Æ£Á¼èÆÀÁ°¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆàÂ»¼ºá¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤â¼¨¤¹¡£¡Ö¸å¿Ê¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤Í¡£à¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤¢¡¢¤¢¤È¤¢¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤ë¤è¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ó²¿¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤È¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ê¤ó¤«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨£²´§²¦¤Îº´Æ£¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï°ìÁª¼ê¤ÎÎ®½Ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁ´ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏÄã²¼¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¸×¤Î¼çË¤¤Îº£µ¨·ÀÌó¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£