¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ò½ä¤ê¡¢à¾®·ª¿®Ä¹á£ö£óà²¬ÅÄ¿®Ä¹á¤ÇÏÀÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤Î¿®Ä¹¤¬ÉÝ¤¤¤«¡½¡½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤òÌ³¤á¡¢½é²ó¤Î£´ÆüÊüÁ÷¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯½éÅÐ¾ì¡£¼ç±é¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ë¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎË¿Ã½¨Ä¹¡Ë¤¬¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿®Ä¹¤Ï¥¦¥ï¥µÄÌ¤ê¤ÎÂç¤¦¤Ä¤±¡Ê¶ò¤«¼Ô¡Ë¤¸¤ã¤Ê¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÃË¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê²¥¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ö¥à¥À¸ýÃ¡¤¯¥Ò¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÆ¯¤±¡×¤ÈÆÍ¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃË¤¬¿®Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë½éÅÐ¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¸å¤âà¾®·ª¿®Ä¹á¤ÏÊüÁ÷²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë½Å¸ü¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Áý¤·¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤¤ïÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®·ª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç²Ï¤Ï¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î£±£³¿Í¡×¡Ê£²£°£²£²Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¼ç±é¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢º£ºî¤Ç£±£°ºîÌÜ¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤ÎÂç²Ï¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾®·ª¤µ¤ó¤Ïà½ÅÄÃ¥¯¥é¥¹á¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢º£ºî¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ïà¾®·ª¿®Ä¹á¤ÈÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿¿®Ä¹¡½¡½à²¬ÅÄ¿®Ä¹á¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öà¤É¤Á¤é¤Î¿®Ä¹¤¬ÉÝ¤¤¤«á¤Ê¤É¤ÈÂç²Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
à²¬ÅÄ¿®Ä¹á¤â½é²óÊüÁ÷¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¡£ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ½á¤¬±é¤¸¤¿¾¾Ê¿ÃÝÀéÂå¡Ê¤Î¤Á¤ÎÆÁÀî²È¹¯¡Ë¤ò¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤èÃÝÀéÂå¡£²¶¤ÎÇò¥¦¥µ¥®¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢°Ò¸·¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡Öà¾®·ª¿®Ä¹á¤Ïà²¬ÅÄ¿®Ä¹á¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢à¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í´ÖÅªáà¾¯¤·Í¥¤·¤¤¤«¤âá¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Àï¹ñ»þÂå¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿®Ä¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç²Ï¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿®Ä¹¤ÏÂç²Ï¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀ÷Ã«¾ÂÀ¤¬±é¤¸¤¿¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡Ê£²£°Ç¯¡Ë¤Î¿®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿ÉÝ¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®·ª¤Ïº£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¿®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡£