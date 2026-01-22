²¬ÅÄ½Ú°ì¡Êº¸¡Ë¤È¾®·ª½Ü

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ò½ä¤ê¡¢­à¾®·ª¿®Ä¹­á£ö£ó­à²¬ÅÄ¿®Ä¹­á¤ÇÏÀÁè¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤Î¿®Ä¹¤¬ÉÝ¤¤¤«¡½¡½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£

¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤òÌ³¤á¡¢½é²ó¤Î£´ÆüÊüÁ÷¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯½éÅÐ¾ì¡£¼ç±é¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ë¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎË­¿Ã½¨Ä¹¡Ë¤¬¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿®Ä¹¤Ï¥¦¥ï¥µÄÌ¤ê¤ÎÂç¤¦¤Ä¤±¡Ê¶ò¤«¼Ô¡Ë¤¸¤ã¤Ê¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÃË¤Ë¤¤¤­¤Ê¤ê²¥¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ö¥à¥À¸ýÃ¡¤¯¥Ò¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÆ¯¤±¡×¤ÈÆÍ¤­ÊÖ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃË¤¬¿®Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë½éÅÐ¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¸å¤â­à¾®·ª¿®Ä¹­á¤ÏÊüÁ÷²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë½Å¸ü¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Áý¤·¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤­¤ïÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¾®·ª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç²Ï¤Ï¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î£±£³¿Í¡×¡Ê£²£°£²£²Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¼ç±é¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢º£ºî¤Ç£±£°ºîÌÜ¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤ÎÂç²Ï¤Î¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾®·ª¤µ¤ó¤Ï­à½ÅÄÃ¥¯¥é¥¹­á¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢º£ºî¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥­¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£

¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï­à¾®·ª¿®Ä¹­á¤ÈÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿¿®Ä¹¡½¡½­à²¬ÅÄ¿®Ä¹­á¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö­à¤É¤Á¤é¤Î¿®Ä¹¤¬ÉÝ¤¤¤«­á¤Ê¤É¤ÈÂç²Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë

­à²¬ÅÄ¿®Ä¹­á¤â½é²óÊüÁ÷¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¡£ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ½á¤¬±é¤¸¤¿¾¾Ê¿ÃÝÀéÂå¡Ê¤Î¤Á¤ÎÆÁÀî²È¹¯¡Ë¤ò¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤èÃÝÀéÂå¡£²¶¤ÎÇò¥¦¥µ¥®¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢°Ò¸·¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£

¡Ö­à¾®·ª¿®Ä¹­á¤Ï­à²¬ÅÄ¿®Ä¹­á¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢­à¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í´ÖÅª­á­à¾¯¤·Í¥¤·¤¤¤«¤â­á¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë

¡¡Àï¹ñ»þÂå¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿®Ä¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç²Ï¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿®Ä¹¤ÏÂç²Ï¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀ÷Ã«¾­ÂÀ¤¬±é¤¸¤¿¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡Ê£²£°Ç¯¡Ë¤Î¿®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿ÉÝ¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¾®·ª¤Ïº£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¿®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡£