2月18日にCDデビュー、ジャケット写真を公開

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は21日、2月のCDデビューに備えて自身のインスタグラムとXでジャケット写真を公開。これにファンが「買ってしまいそう」「プロゴルファーとは思えない」と驚いている。

ドーナツが空を飛ぶ中で、頬杖をついた菅沼が笑顔を見せている。公開したのは、2月18日に発売されるデビューシングルのジャケット写真だ。3種類が公開され、ピンク基調が2点、青基調が1点。セーラー服風の衣装もあるなど、どれもかわいらしいデザインとなっている。

菅沼は「2/18発売デビューシングル『君の救世主になりたくて！』のジャケット写真を公開します！そして、カップリング曲のタイトルは『Blooming Story』です」と新情報を公開。これにはゴルファー仲間の堀琴音が「待って待って、色々すごい」「すごい時代がやってきました」と驚いたほか、ネット上のファンからもメッセージが次々に寄せられた。

「とても歌ってるのがプロゴルファーだとは思えないよ」

「おおお〜！ やるね〜菜々ちゃん」

「写真集期待していい？」

「歌って踊れる プロゴルファー」

「なんか…買ってしまいそうな自分がいる」

また菅沼は曲について「こちらの曲は出会いと別れが交錯する3月〜4月の季節を歌った春らしい楽曲になっております！ ご期待下さい！」とつづっており、ファンの期待も高まっている。



（THE ANSWER編集部）