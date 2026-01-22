オードリー・若林正恭、2月4日放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0』に登場
テレビプロデューサー・佐久間宣行がパーソナリティを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜27時〜）の2月4日放送回に、オードリー・若林正恭がゲスト出演する。
【写真】佐久間宣行、ラブコメアニメ『正反対な君と僕』に声優として出演決定
土曜日の『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務める若林。佐久間とは2019年から『あちこちオードリー』(テレビ東京系）でタッグを組んでいるほか、佐久間が手掛けた『LIGHTHOUSE』(Netflix）や『オドオド×ハラハラ』(フジテレビ系）にも出演してきた。
若林の『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』へのゲスト出演は2019年8月以来、約6年半ぶりとなる。この6年半の間にプライベートや仕事面など環境の変化が多くあった2人が様々なトークを繰り広げる。
ゲストにオードリーの若林正恭が登場する『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』は、2月4日（水）27時から放送。
【写真】佐久間宣行、ラブコメアニメ『正反対な君と僕』に声優として出演決定
土曜日の『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務める若林。佐久間とは2019年から『あちこちオードリー』(テレビ東京系）でタッグを組んでいるほか、佐久間が手掛けた『LIGHTHOUSE』(Netflix）や『オドオド×ハラハラ』(フジテレビ系）にも出演してきた。
若林の『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』へのゲスト出演は2019年8月以来、約6年半ぶりとなる。この6年半の間にプライベートや仕事面など環境の変化が多くあった2人が様々なトークを繰り広げる。
ゲストにオードリーの若林正恭が登場する『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』は、2月4日（水）27時から放送。