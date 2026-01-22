阪神・前川右京外野手（２２）が２１日、三重県内で中日・岡林と行っている合同自主トレを公開し、肉体改造に励んでいると明かした。「これまでいろんな物を食べてしまっていた」と食事を改善。ブロッコリーや鶏のささみを中心とした食生活にし、２３〜２４％あった体脂肪を２０％まで減らした。目標は１６〜１７％で「お腹まわりがへっこんできた」と効果を実感している。

目的は体のキレを生み出すためだ。さらに体幹を強化することで「（ボールに対する）バットの入る位置や角度も良くなってきた」。２５年は６９試合の出場にとどまり、打率２割４分６厘、１本塁打、１５打点。好不調の波にも苦しみ、「応援してもらっているのが当たり前じゃない。もっと泥くさく必死に」と結果での恩返しを誓った。

新入団選手のうち、大卒の４選手とは同い年。ドラフト１位の立石（創価大）は本職の三塁や二塁だけでなく外野手挑戦の可能性もあり、左翼のレギュラーを争うライバルとなる。「高卒で入った４年間をプラスにできる１年に」。引き締まった体でスタメンを勝ち取る。（藤田 芽生）