世界的人気を誇る米歌手テイラー・スウィフト（３６）がまた歴史に名を刻んだ。

２０２６年度の「ソングライターの殿堂（Ｔｈｅ Ｓｏｎｇｗｒｉｔｅｒｓ Ｈａｌｌ ｏｆ Ｆａｍｅ）」が２１日（日本時間２２日）に発表され、スウィフトが女性として史上最年少で殿堂入りを果たした。男女合わせた史上最年少は１９８３年のスティービー・ワンダーで３２歳だった。

他にケニー・ロギンス、アラニス・モリセットらが名を連ねた。受賞イベントは６月１１日（同６月１２日）に米ニューヨーク市のマリオット・マーキス・ホテルで開催される予定となっている。

同殿堂のナイル・ロジャース会長は公式サイトで「音楽業界は、忘れられない曲を生み出すソングライターたちの素晴らしい才能によって成り立っています。彼らの芸術性なしには、レコード音楽も、コンサート体験も、熱心なファンの存在もなかったでしょう。すべては曲とその作者から生まれます。私たちは、歴史上最も文化的に重要な作曲家たちを称えるという継続的な取り組みに大きな誇りを持っています。今年のラインアップは、象徴的な曲を紹介するだけでなく、様々なジャンルの融合を称えるものです。これらのソングライターたちは、世界中の何十億ものリスナーの人生に深く影響を与えてきました。彼らの貢献を称えることは、私たちにとって光栄です」とコメントを発表している。

スウィフトは２０２４年、「ミッドナイツ」で米音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞の最優秀アルバム賞を獲得。史上最多、４度目の受賞となった。また、米国内では「スウィフティー」と呼ばれる熱狂的なスウィフトのファンが多く、トランプ大統領も影響力を警戒している。

私生活では昨年８月にＮＦＬチーフスのＴＥ（タイトエンド）トラビス・ケルシー（３６）と婚約を発表。ケルシーは、チーフスの主力選手としてＮＦＬの王者決定戦・スーパーボウルを３回制覇。ＮＦＬの公式サイトによると２０２４、２５年の２年総額３４２５万ドル（約５１億円）の契約金は、ＴＥでは最高額という。

◆テイラー・スウィフト １９８９年１２月１３日、米ペンシルベニア州レディング生まれ。３５歳。２００６年にシングル「Ｔｉｍ ＭｃＧｒａｗ」でデビュー。同年のアルバム「テイラー・スウィフト」で注目される。１０年、「フィアレス」で当時史上最年少の２０歳で米グラミー賞年間最優秀アルバム賞を受賞。