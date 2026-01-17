◇欧州CL1次リーグ第7戦 Eフランクフルト2ー3カラバフ（2026年1月21日 アゼルバイジャン・バクー）

アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）の日本代表MF堂安律（27）が21日、欧州CL1次リーグ第7戦の敵地カラバフ（アゼルバイジャン）戦に先発出場。前半10分、右サイドでの仕掛けから味方の同点ゴールを呼び込むなど奮闘したが2ー3と敗戦。最終節の第8戦を前に1次リーグ敗退が決まった。

Eフランクフルトは18日にトップメラー監督を電撃解任。この一戦ではU―21チームのデニス・シュミット監督が暫定的に指揮を執ることになった。

指揮官交代となっても堂安は公式戦12試合連続でスタメン入り。開始4分でいきなり失点する厳しい立ち上がりとなったが前半10分、堂安が相手2人に囲まれながらも右からドリブル突破。相手に当たったこぼれ球を拾ったMFウズンが左足で押し込み同点弾。堂安の強引な仕掛けが得点に繋がって1ー1と追いついた。

グループリーグ突破へ勝ち点3が欲しい状況だったが攻めあぐね、堂安は後半26分に途中交代。すると同33分、FWクナイフがエリア内で倒されPKを獲得。この絶好のチャンスを堂安に代わって投入されたFWシャイビが確実に決め、2ー1と勝ち越しに成功した。

しかし2分後に再び失点。同点に追いつかれると、さらに後半アディショナルタイムにも失点し2ー3と逆転負け。1勝1分け5敗の勝ち点4から伸ばせず1試合を残して1次リーグ敗退が決まった。