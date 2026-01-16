球団発表

ドジャースは21日（日本時間22日）、カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドル（約380億円）で契約したと発表した。背番号は「23」。マイケル・シアニ外野手がメジャー出場前提の40人枠を外れた。

米メディアによると、2027年オフと2028年オフにオプトアウト（契約破棄）が付き、契約金は6400万ドル（約101億円）。3000万ドル（約47億5700万円）が後払いとなっている。

タッカーはアストロズ時代の2023年に打点王とシルバースラッガー賞を獲得した。カブスに移籍した昨季は故障もありながら136試合で打率.266、22本塁打73打点、25盗塁、OPS.841をマーク。米移籍大手メディア「MLBトレード・ルーマーズ」が発表したFAランキングにおいて、タッカーは全体1位に位置づけられ、予想契約は11年4億ドル（約626億円）とも報じられた。

28歳外野手を巡っては、ドジャースの他にもメッツやブルージェイズ、ヤンキースなどが争奪戦に加わった。ブルージェイズは10年クラスの長期契約を提示したと伝えられ、メッツは4年2億2000万ドル（約348億円）をオファーしていたという。

ワールドシリーズを連覇しているドジャースはこのオフ、現役最強守護神と謳われるエドウィン・ディアス投手を補強。さらに野手の目玉であるタッカーも獲得し、1998〜2000年ヤンキース以来となる3連覇に期待がかかる。（Full-Count編集部）