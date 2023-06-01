¡ÖÆüËÜ¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡×¡ÖAÂåÉ½¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¶Ã°Û¤Î¡È12¡¼£±¡É¡ª£²ºÐ¾å¤Î´Ú¹ñ¤ò·âÇË¤·¤¿Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÏÀïØË¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë21ºÐ°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±·î20Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£36Ê¬¤ËCK¤«¤éDF¾®Àô²Â¸¾¤¬Ã¥¤Ã¤¿£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï23ºÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯21ºÐ°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±Á°È¾¤Ï¡È£²ºÐ¾å¡É¤Î´Ú¹ñ¤ò°µÅÝ¡£¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È10ËÜÂÐ£±ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸åÈ¾¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·ø¤¤¼éÈ÷¤Ç·èÄêµ¡¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç12ÆÀÅÀ£±¼ºÅÀ¤ÈÈ×ÀÐ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æü´ÚÀï¤Î·ë²Ì¤òÊó¤¸¤¿Ê£¿ô¤ÎÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï±¿¤¬É¬Í×¤À¡×
¡Ö¿¿¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë21ºÐ°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎAÂåÉ½¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡ÖÇ¯¾å¤ò¤¤¤¸¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×
¡Ö´üÂÔ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ºË¾¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸Ì±Â²¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶¯¤¤¤Î¤«¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÎÀï½Ñ¼Â¹ÔÎÏ¤Ï²æ¤¬¹ñ¤Î10ÇÜ¶¯ÎÏ¤À¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤ËÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤ÎCK¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ú¹ñÀï¤Î·è¾¡ÃÆ
