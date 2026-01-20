いわき平競輪場のG3「いわき金杯争奪戦」が開幕する。注目は12Rだ。

脚力上位の脇本が別線の動きを見極め、好機にスパートして押し切る。嘉永は脇本より前団に位置して先に仕掛けると逆転がある。新山―成田―山崎の北日本勢にも警戒。

＜1＞南修二 自分なりに順調に練習。脇本君の後ろ。

＜2＞新山響平 冬季移動地の伊豆で練習。自力。この時季は苦手だけど頑張る。

＜3＞嘉永泰斗 前回は動き自体は悪くなかった。体調面は問題ない。自力。

＜4＞小林泰正 今回から新車でセッティングはほぼ出た。いわき平はG1決勝に乗れているし相性はいい。自力。

＜5＞脇本雄太 練習はいつも通りだけど満足できるものでないし、現状維持が精いっぱい。前で頑張る。

＜6＞山崎芳仁 右肩鎖関節脱臼で長期欠場。練習は2〜3週間。北の3番手へ。

＜7＞神山拓弥 連係も多い小林君に任せる。

＜8＞成田和也 練習の感じはもう少しの状態だけど（17年1月以来の）地元記念で頑張る。新山君の番手。

＜9＞小川勇介 前回は自分が思ったより走れた。嘉永君をしっかり追走する。