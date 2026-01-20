ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２９２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式21日（NY時間14:22）（日本時間04:22）
ダウ平均 48781.06（+292.47 +0.60%）
ナスダック 23002.53（+48.21 +0.21%）
CME日経平均先物 52990（大証終比：+160 +0.30%）
欧州株式21日終値
英FT100 10138.09（+11.31 +0.11%）
独DAX 24560.98（-142.14 -0.58%）
仏CAC40 8069.17（+6.59 +0.08%）
米国債利回り
2年債 3.587（-0.010）
10年債 4.263（-0.030）
30年債 4.889（-0.030）
期待インフレ率 2.351（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.882（+0.023）
英 国 4.458（0.000）
カナダ 3.425（0.000）
豪 州 4.781（0.000）
日 本 2.275（-0.076）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.44（+0.08 +0.13%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4852.50（+86.70 +1.82%）
ビットコイン（ドル）
88358.81（-1009.70 -1.13%）
（円建・参考値）
1397万7480円（-159724 -1.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
