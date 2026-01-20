NY株式21日（NY時間14:22）（日本時間04:22）
ダウ平均　　　48781.06（+292.47　+0.60%）
ナスダック　　　23002.53（+48.21　+0.21%）
CME日経平均先物　52990（大証終比：+160　+0.30%）

欧州株式21日終値
英FT100　 10138.09（+11.31　+0.11%）
独DAX　 24560.98（-142.14　-0.58%）
仏CAC40　 8069.17（+6.59　+0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.587（-0.010）
10年債　 　4.263（-0.030）
30年債　 　4.889（-0.030）
期待インフレ率　 　2.351（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.882（+0.023）
英　国　　4.458（0.000）
カナダ　　3.425（0.000）
豪　州　　4.781（0.000）
日　本　　2.275（-0.076）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.44（+0.08　+0.13%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4852.50（+86.70　+1.82%）

ビットコイン（ドル）
88358.81（-1009.70　-1.13%）
（円建・参考値）
1397万7480円（-159724　-1.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ