¡ÚJ2¿·³ã¡Ö¿·ÀïÎÏ¡×¡Ê2¡Ë¡Û¼¯Åç¤«¤é²ÃÆþ¤ÎDFº´Æ£¡¡Æ´¤ì¤Ï¸ÅÁã¤ÎDF°ÂÀ¾¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤¤¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´Ä¶¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡£¿¤ÓÀ¹¤ê¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ëDFº´Æ£³¤¹¨¡Ê18¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·³ã¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¼¯Åç¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´üÂÔ¤ÎÀ±¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼Â²È¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿18Ç¯¤ÎACL·è¾¡¡£ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤È»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ö¡£
¡¡°ìÊý¤Ç²ù¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï½Ð¾ì2»î¹ç¡£¤³¤ì¤À¤±»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´Ä¶¤Ë´·¤ì²á¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡£¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤òµá¤á¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿»þ¤Ë¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤Ã¤Æ¿·³ã¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¯·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤Ï¼¯Åç¤ÇÄê°ÌÃÖ¤òÁè¤Ã¤¿DF°ÂÀ¾¹¬µ±¡£°ÜÀÒ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÄ¹Ê¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤¤¡ÖÁá¤¯ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£Éð´ï¤Ïº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤È¹¶·â»²²Ã¤Ç²ÝÂê¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¤Î¸þ¾å¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î»î¹ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÀ¾´¬¡¡¸²ð¡Ë
¡¡¡þº´Æ£¡¡³¤¹¨¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤ß¤Ò¤í¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¼¯Åç¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤·¤¿ºòµ¨¤Ï2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£U¡½18ÆüËÜÂåÉ½¡£ºòÇ¯¤«¤éF1´ÑÀï¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï26¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢75¥¥í¡£Íø¤Â¤Ïº¸¡£
¡¡¡û¡ÄµÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ç1¼¡¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¹â¾ë±¿Æ°¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¤ÇJ2»³·Á¤Èº£µ¨½é¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡£45Ê¬¤ò3ËÜ¹Ô¤¤¡¢2¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£1ËÜÌÜ¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ËÜÌÜ¤Î16Ê¬¤ËFW¼ã·î¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡£Æ±33Ê¬¤Ë¤ÏJ3¾¾ËÜ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿MFÀÐ»³¤¬²ÃÅÀ¤·¤¿¡£3ËÜÌÜ¤Ï0¡½0¤Ç»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢ºòµ¨¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¼éÈ÷¤â¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£