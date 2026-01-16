◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第20戦（2026年1月21日 山形市・アリオンテック蔵王シャンツェ（ヒルサイズ＝HS102メートル））

ミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（27＝北野建設）は1回目92メートル、2回目92.5メートル、合計208.9点の8位で、前日の個人19戦に続く連勝はならなかった。高梨沙羅（29＝クラレ）は合計206.8点で9位。リザ・エダー（24＝オーストリア）が合計227.9点で初優勝した。次戦は24日からW杯札幌大会（北海道・大倉山ジャンプ競技場）が行われる。

W杯国内初優勝からの連勝はならなかったが、丸山の表情に悲そう感はなかった。2回目で92.5メートルを飛んで1つ順位を上げて8位。今季7勝目はお預けとなったものの、ここまで今季18試合で一度もトップ10を外さぬ安定感が光り「悔しい結果にはなってしまったけど、自分のジャンプにしっかりと集中して飛べたと思います」と話した。今季重視する、助走時に足裏全体に体重を乗せる感覚は良かったという。「100％にして五輪を迎えたい」と力を込めた。