お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（40）が21日に配信されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演。2022年に報じられた7股騒動の“真実”を明かした。

今回は「50イジリ50ツッコミ」で、元AKB48でタレントの福留光帆がしんいちに対して50回イジってツッコむタイムレースの企画が行われた。

その中で福留がしんいちのLINEの名前が「U・S」であることを暴露しつつ、ゲストのグラビアアイドル・河路由希子に「ダサくないっすか?」と同意を求めた。

これにしんいちは「週刊誌でめちゃくちゃ撮られて晒されるから『U・S』にしてんの!」と説明。福留が「売られたことあるんですか?」と確認すると「あんねん、俺。7股報道。自分から言わすな」とツッコミながらも自ら過去の騒動に触れた。

この報道について「7股は真実?」と聞かれると「7股真剣交際って出たの。週刊誌に」と伝えた。福留から「これ本当に『7』で済んでたと思います?」と聞かれた河路は「いや…済んでないんじゃないですか?」と7股以上だったのではと思っていた。

福留が「実際はどうなの?」と確かめると、しんいちは「実際は…えっと…『4』を『7』って言った」と本当は4股だったことを告白。この真相に福留は「あ、盛ったってこと?逆に?」と驚きつつ「ダッサ…ダサすぎるでしょ」とバッサリ。また、しんいちは4股の中に芸能人はいないと明かした。