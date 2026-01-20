ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は2日目を迎える。注目は12Rだ。

初日は2走とも見せ場なかった若林だが、もちろんこのままで終わるわけがない。足の上積みもあるとみてイン速攻で突き放す。中野が捲り差しへの変化も視野に、カド攻勢で逆転を狙う。初日に好気配を見せた笹木の突破は無視できない。宮脇が2コースから手堅く差す。

＜1＞若林義人 何かいけてないですね。でも悪くはないし、普通はあると思う。しっかり合えば良くなりそうな感じはある。

＜2＞宮脇遼太 数字ほどの感じはない。回り足はちょっと良さそうだが、回ってから追いつかれているし伸びは良くない。

＜3＞長谷川暖 展示気配は良かったけど回り過ぎていて乗れなかった。ペラで止めて乗れるようにします。

＜4＞中野希一 前半は調整を外していたけど後半は合っていた。足はだいぶいいところまできたと思う。

＜5＞笹木香吾 スタートは向かい風が吹いて行ける景色だったので行きました。足は普通なので何か特徴をつけたい。

＜6＞加藤優弥 安河内君が良かったけど自分も悪くない。ターンはグリッと回れる感じもありました。