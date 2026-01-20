ピン芸人のぴろき、砂かぶり席に登場

大相撲初場所は21日、両国国技館で11日目を迎えた。土俵下に独特な風貌で姿を見せたピン芸人に、ファンが「ちょんまげ姿で…」「最前列に居た」と注目している。

腕組みしながら取組に熱い視線を送ったのは、知る人ぞ知るピン芸人のぴろきだ。小さなちょんまげに丸メガネという舞台出演時と同じ姿。赤いチェックの上着をまとい、砂かぶり席の最前列に陣取った。

まだファンもまばらな時点からABEMAの大相撲中継カメラに捉えられており、SNS上には姿を見つけたファンから驚きの声が並んだ。

「あら、ぴろき」

「あ、落語家席にぴろき師匠だ」

「テレビつけたら大相撲の砂かぶりにぴろき師匠が」

「明るく元気にいきましょ〜のぴろきサン、大相撲観戦しとるぅーッ」

「相撲見てたら最前列にぴろき居た」

「ぴろきさんが、ちょんまげ姿で大相撲を観戦されてるぅ」

「ぴろき師匠の破壊力すごい！ 目がそちらにいって笑いが止まらない」

ぴろきのウクレレ漫談でお約束のフレーズにちなみ「明るく陽気にご観戦くださいね」というコメントもあった。



