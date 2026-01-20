オードリー若林正恭、6年半ぶり『佐久間宣行ANN0』ゲスト出演
ニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』（毎週水曜 深3：00）では、2月4日深夜放送回に、オードリー・若林正恭がゲスト出演を果たす。
【場面カット】公式HP制作に向けて笑顔を見せるニシダ＆佐久間宣行
土曜日の『オールナイトニッポン』のパーソナリティーを務める若林。佐久間とは2019年から『あちこちオードリー』(テレビ東京系）でタッグを組んでいるほか、佐久間が手掛けた『LIGHTHOUSE』(Netflix）や『オドオド×ハラハラ』(フジテレビ系）にも出演してきた。
若林の同番組へのゲスト出演は2019年8月以来、約6年半ぶりとなる。この6年半の間にプライベートや仕事面など環境の変化が多くあった2人が、さまざまなトークを繰り広げる。
