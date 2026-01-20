お笑いコンビ・チョコレートプラネットが、２１日午後１０時に公開された、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥ」の第６３２回に登場した。

２人は９日の第６２９回で、同チャンネルでは史上初のお笑いコンビとして出演を果たした。「風呂キャンセル界隈」をテーマに制作した楽曲「ＦＣＫＹ−風呂キャンセル界隈−」を披露し、公開から約１週間で２００万回再生を突破するなど大きな話題となった。

早くも２度目の出演となった今回は、長田庄平扮する「Ｍｒ．Ｐａｒｋａ ｊｒ．」が、客演に松尾駿扮する「Ｄｒ．Ｔｕｒｔｌｅｎｅｃｋ」を迎えて制作された楽曲「Ｍｒ．Ｐａｒｋａ ｊｒ．」をコント形式にアレンジした新バージョン「Ｍｒ．Ｐａｒｋａ ｊｒ．〜静かにしろ！ Ｒｅｍｉｘ ／ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥ」として、チャンネル史上初のコントを初披露した。

原曲はパーカをテーマにしたユニークなもので、約５年前にリリースしてＳＮＳなどで話題を呼んだ。長田は「ついにＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥでかぶります！かぶらせてください！いや、かぶらないかも！とにかく新しい挑戦です！今までのＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥでは見たことのないパフォーマンスです！ごちゃごちゃ言うやつは静かにしろ！！」と興奮気味にコメントし、松尾は「これはＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥの動画なのかチョコレートプラネットチャンネルの動画なのか撮っていて分かりませんでした。みなさんも見て判断してください！」と呼びかけた。