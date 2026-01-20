TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前4時15分に、なだれ注意報を大野市、勝山市、池田町、南越前町に発表しました。

福井県では、22日夕方まで大雪に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■福井市
□大雪警報
　積雪　22日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■敦賀市
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■小浜市
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■大野市
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■勝山市
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■鯖江市
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■あわら市
□大雪警報
　積雪　22日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■越前市
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■坂井市
□大雪警報
　積雪　22日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■永平寺町
□大雪警報
　積雪　22日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■池田町
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■南越前町
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■越前町
□大雪警報
　積雪　22日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■美浜町
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■高浜町
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■おおい町
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■若狭町
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm