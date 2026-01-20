【なだれ注意報】福井県・大野市、勝山市、池田町、南越前町に発表（雪崩注意報） 22日04:15時点
気象台は、午前4時15分に、なだれ注意報を大野市、勝山市、池田町、南越前町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・大野市、勝山市、池田町、南越前町に発表（雪崩注意報） 22日04:15時点
福井県では、22日夕方まで大雪に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■福井市
□大雪警報
積雪 22日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■敦賀市
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■大野市
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■勝山市
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■鯖江市
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■あわら市
□大雪警報
積雪 22日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■越前市
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■坂井市
□大雪警報
積雪 22日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■永平寺町
□大雪警報
積雪 22日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■池田町
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■南越前町
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■越前町
□大雪警報
積雪 22日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■美浜町
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■高浜町
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■おおい町
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■若狭町
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm