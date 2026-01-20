地域社会と関わる卒業生に、大学や企業はどう応えていけばよいか

学生をはじめとした若者たち（Z世代）はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教壇に立つ津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第20回をお届けする。

地域社会の発展のために尽力してきた卒業生

ある地元の社会福祉法人の理事会で、在学中に関わりのあった卒業生と20数年ぶりに再会した。この社会福祉法人には、私が神戸に来てから25年余りにわたってお世話になっている。芸術活動に取り組む障がい者施設の運営を業務の中心にしている法人である。私は、しばらく前から、理事や監事を引き受けているのだが、卒業生が理事会メンバーに加わったのである。

この卒業生は羽田野祐司さんといい、私が神戸大学に就職した最初の頃の学生だった。現在は地元の医療生協で執行役員になっているという。私は羽田野さんとの再会にワクワクし、思い出話に花を咲かせた。

改めて、羽田野さんの経歴を聞いてみた。彼の故郷は愛知県で、入学するまで、特に神戸との関わりはなかったそうだ。中学生の時に、阪神・淡路大震災があり、大惨事をニュースで見ながら、何もできない自分について深く考えたのだという。その経験から、大学受験の際に神戸で学ぶことを決めた。

羽田野さんは、大学に入学してすぐに、震災復興支援を行っていたボランティアサークルに入った。活動内容は、復興住宅の集会室で「お茶会」を開き、被災者の心をほぐしたり、コミュニティづくりをしたりするというものだった。このボランティアサークルは、「お茶会」の他にも、地域住民や地元の商店街などと協働してお祭りを開催するなど、震災後の地域の復興のためにさまざまな活動をしていた。その活動の中で、羽田野さんは前述の社会福祉法人とも出合い、障がい者施設で行っている作業に加わったりもしたのだという。

羽田野さんが卒業後に地元の医療生協に就職したことを聞いた当時の私は、羽田野さんらしい進路選択だと思ったのを覚えている。羽田野さんが就職した医療生協は、障がい者施設に通う人たちの健康診断を担当するなど、地域住民の健康を守る活動をしており、地域に欠かせない法人である。羽田野さんは、この医療生協での活動を通して、地域との関係を深めてきた。執行役員にまで出世した羽田野さんが、社会福祉法人の理事となった背景には、羽田野さんが学生だった時代から紡いでいた関係があったのだ。

卒業後20年余りの間、羽田野さんが地域社会の発展のために尽力してきたことを思い、私は温かい気持ちになった。そして、羽田野さんとの再会は、私自身が取り組んできた仕事と地域との関係について振り返る契機ともなった。

そこで今回は、地域で活躍する卒業生に注目することで、大学と地域との関係に改めて焦点を当て、「大学が“地域社会の資源”としていかにあるべきか」を考えてみることにする。

