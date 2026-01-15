JO1「ハッピー・ジャムジャム（JO1 ver.）」

　グローバルボーイズグループ・JO1がアニメ『しまじろう』の楽曲をカバーした「ハッピー・ジャムジャム（JO1 ver.）」が、1月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率97.6％を記録し、1位を獲得。

　JO1のファンネームが“JAM”（ジャム）であることをきっかけに本作をカバー。1月17日に千葉・幕張メッセで開催された『GMO SONIC 2026』で披露した。

　10位には、パペットの国「トゥーホック」に住んでいるキャラクター・パペットスンスン（PUPPET SUNSUN）のデビュー曲「とてと」が上昇率20.0%でランクイン。

　本作は、さわやかな朝の空気をまとった、やさしくてまっすぐな楽曲で、自然の音や小さな感情を丁寧にすくい上げ、ささやかな日常がふと愛おしく思えるような作品。2月13日には、ニッポン放送で『パペットスンスンのオールナイトニッポンX（クロス）』のパーソナリティを務めることが決まっている。

＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞