中森明菜、映像作品で自身初ミュージックDVD・BDランキングTOP3入り【オリコンランキング】
中森明菜のファンクラブ限定イベントを収めた最新音楽映像作品『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2025」』が、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した1月22日発表の最新「週間ミュージックDVD・BDランキング」で自身初のTOP3入りを果たした。
【ライブ写真】圧巻ステージ！8年ぶりディナーショーでファンを魅了した中森明菜
週間売上はDVD：0.1万枚、BD：0.4万枚で計0.5万枚。『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2024」』（2025年5月12日付）の4位を超え、自己最高位となる2位にランクインした。
本作は、2025年7月に東京・丸の内「COTTON CLUB」にて、5日間全9公演が完売したファンクラブ限定イベントより、7月13日に行われた還暦60歳バースデー公演の模様を全曲収録した映像作品。
本編には、セルフカバーによるJAZZバージョンのシングル曲6曲に加え、アルバム収録曲を織り交ぜた全10曲（メドレー含む）が収められている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞
【ライブ写真】圧巻ステージ！8年ぶりディナーショーでファンを魅了した中森明菜
週間売上はDVD：0.1万枚、BD：0.4万枚で計0.5万枚。『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2024」』（2025年5月12日付）の4位を超え、自己最高位となる2位にランクインした。
本編には、セルフカバーによるJAZZバージョンのシングル曲6曲に加え、アルバム収録曲を織り交ぜた全10曲（メドレー含む）が収められている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞