NEWS・増田貴久、ソロとして自身初の映像3部門同時1位【オリコンランキング】
NEWS・増田貴久の最新音楽映像作品『増田貴久 1st LIVE 喜怒哀楽』が、1月22日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」でソロとして自身初の3部門同時1位を獲得した。
【写真】増田貴久がソロで熱唱
初週売上は、DVD：1.2万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：3.1万枚で、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売上：4.3万枚で初登場1位となり、映像3部門同時1位獲得となった。
本作は、2025年2月に開催された初のソロライブの模様を収録した映像作品。ステージ演出や衣装、照明に至るまで自身がプロデュースし、アカペラ歌唱での幕開けから、バンドやダンサー、20人以上のストリングス奏者を迎えたライブの模様が完全収録されている。
オリコン週間アルバムランキング（2025年2月24日付）で1位を獲得したアルバム『喜怒哀楽』収録曲のほか、約18年ぶりのパフォーマンスとなった「Pumpkin」なども収められている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞
