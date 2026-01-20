TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前3時54分に、なだれ注意報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。

京都府では、22日夕方まで大雪に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■福知山市
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■舞鶴市
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■綾部市
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■宮津市
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■京丹後市
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■南丹市
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■京丹波町
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■伊根町
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■与謝野町
□大雪警報
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意