【なだれ注意報】京都府・京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市などに発表（雪崩注意報） 22日03:54時点
気象台は、午前3時54分に、なだれ注意報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。
京都府では、22日夕方まで大雪に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■福知山市
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
23日にかけて注意
■舞鶴市
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■綾部市
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■宮津市
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■京丹後市
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■南丹市
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■京丹波町
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■伊根町
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■与謝野町
□大雪警報
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意